محافظ أسوان خلال حملة بالأسواق: توقيع غرامات ومحاضر لـ250 بائعاً متجولاً

أسوان – عبد الله صلاح

فاجأ أشرف عطية، محافظ أسوان، المحليات وشرطة المرافق وشرطة المرور بجولة مسائية في شوارع السودانية، والجديد وشرق البندر، وكسر الحجر، وأيضا السوق السياحى حيث استدعى المسئولين عقب رصده لبعض الإشغالات والحواجز ، بالإضافة إلى تكدس عربات التوكتوك بشكل عشوائى مما يعوق حركة سير المشاة والسيارات فى هذه الشوارع الداخلية و الحيوية وسط مدينة أسوان.

وأمر أشرف عطية، بالرفع الفورى للإشغالات والحواجز المخالفة مع تحرير محاضر وتوقيع غرامات على حوالى 250 من الباعة الجائلين، وسائقى التوكتوك المخالفين لحركة السير وحدود خط التنظيم للسوق السياحى والأسواق والشوارع الجانبية والمحاور العرضية.

كما أطمئن محافظ أسوان، علي توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين و الإعلان عن الأسعار بشكل واضح مع حماية المواطنين من الغش التجاري وبيع السلع منتهية الصلاحية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وشدد، على تكثيف حملات الرقابة التموينية والتفتيش على الأسواق والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بكافة قري ومدن المحافظة للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع والمستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات القياسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



محافظ أسوان خلال جولة مفاجئة على الأسواق (1)