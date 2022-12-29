وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، إنه تم تدمير طائرتين من طرازى "سو-24" و"سو-25" ومروحيتين من طراز "مى-8".

وأضاف المتحدث، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 20 جنديا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وما يصل إلى 70 جنديا على محور كراسنى ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا على محور جنوب دونيتسك، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا بين قتيل وجريح على محور دونيتسك، حيث واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، والاستيلاء على خطوط ومواقع جديدة أكثر ملاءمة.

وأكد كوناشينكوف، تصفية مجموعتين تخريبيتين أوكرانيتين فى دونيتسك وزابوروجيه وإصابة أربعة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية إضافة إلى 83 وحدة مدفعية فى مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية فى 102 منطقة تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة للمدفعية في دونيتسك وزابوروجيه.

وأوضح أنه تم أيضا تدمير اثنين من مدافع M777 أمريكية الصنع في خاركوف ومدفع هاوتزر من طراز "مستا – بي" في دونيتسك، وإسقاط 7 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة واعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوروغان".