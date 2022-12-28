اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية تتسلم مجموعة من مقاتلات الجيل الخامس

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:20 م
الدفاع الروسية تتسلم مجموعة من مقاتلات الجيل الخامس الجيش الروسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت وزارة الدفاع الروسية مجموعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57 " ومقاتلات "سو-35إس" متعددة المهام.


وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية اليوم الأربعاء:" إن مصنع طيران "كومسومولسك نا أمور" أنتج وسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة جديدة من مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس ومقاتلات "سو-35إس" متعددة المهام للقوات الجوية الروسية"، وأضافت الشركة الروسية:" سنواصل الوفاء بالتزاماتنا، حيث أن الطائرات المقرر تسليمها لوزارة الدفاع الروسية العام المقبل قيد الإنتاج".

 


روسيا

وزارة الدفاع الروسية

مقاتلات الجيل الخامس

الأزمة الأوكرانية

الوضع فى أوكرانيا

الجيش الروسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة