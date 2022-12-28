الدفاع الروسية تتسلم مجموعة من مقاتلات الجيل الخامس

وكالات

تسلمت وزارة الدفاع الروسية مجموعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو-57 " ومقاتلات "سو-35إس" متعددة المهام.



وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية اليوم الأربعاء:" إن مصنع طيران "كومسومولسك نا أمور" أنتج وسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة جديدة من مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس ومقاتلات "سو-35إس" متعددة المهام للقوات الجوية الروسية"، وأضافت الشركة الروسية:" سنواصل الوفاء بالتزاماتنا، حيث أن الطائرات المقرر تسليمها لوزارة الدفاع الروسية العام المقبل قيد الإنتاج".