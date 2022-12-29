اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:14 م
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"الداخلية" توجيه قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:27 م
"الداخلية" توجيه قوافل لمختلف المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

   

كما ساهم قطاع حقوق الإنسان بتنظيم قافلة لتوزيع عدد من الأغطية "بطاطين " بالمجان على المواطنين خاصةً من فئات (المرأة المُعيلة – كبار السن – العمالة غير المنتظمة) بنطاق محافظة القاهرة. 


قطاع حقوق الإنسان – مديرية أمن القاهرة

مساعدات

الرعاية الإنسانية

الامن



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