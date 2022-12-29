الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر باع الأرز بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنح مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود صلاح، رئيس المحكمة، بمعاقبة بقال بالحبس 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وغلق المنشأة، لإدانته فى القضية رقم 7615 جنح مركز شرطة مشتول السوق لعام 2022، لقيامه بالاتجار فى السوق السوداء بنطاق مدينة مشتول السوق.

البداية عندما قررت نيابة مشتول السوق العامة، إحالة " هشام م ل" تاجر حبوب مقيم مشتول السوق، للمحاكمة لقيامه بالإتجار فى السوق السوداء.

وتبين من أمر الاحالة قيام مأمورية من ضباط مباحث التموين بضبط 5 طن أرز داخله مخازن التاجر، وقيامه بالاتجار بها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى قدمته للمحاكمة العاجلة.

وفى سياق متصل لقى شابان مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بطريق" بلبيس- انشاص الرمل" نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمسنشفى بلبيس المركزى، وتولت النيابة العامة التحقيقات،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول " محمد حلمى عبد السلام " 23 عاما جثة هامدة و" مصطفى محمد مصطفى" 20 عاما جثة هامدة مقيمان قرية تل روزن دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم التحفظ على الجثتنان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بطريق " بلبيس- انشاص الرمل أمام عرب المدور" بين سيارة ودراجة بخارية قيادة الشابين، مما أسفر عن مصرعهما إثر حدوث إصابتهما المتعددة جراء الحادث، وجرى نقل الجثتين بمعرفة مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسيلم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما.

اللازم له، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة،فيما اتشحت قرية تل روزن بالحزن الشديد على الشابين، لما يتمتعا به من الأدب الجمع والمحبة من الجميع.