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تجديد حبس المتهم بقتل الطفل يس ضحية الـ20 جنيه ثمن علبة سجاير بالشرقية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:44 م
تجديد حبس المتهم بقتل الطفل يس ضحية الـ20 جنيه ثمن علبة سجاير بالشرقية المتهم
الشرقية- فتحية الديب

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قررت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية، برئاسة المستشار مصطفى غطاس، تجديد حبس المتهم بقتل الطفل "يس" 11 سنة ضحية الـ20 جنيه ثمن علبة سجاير، 15 يوما علي ذمة التحقيقات للمرة التانية.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مأمور  مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بلاغا بوفاة الطفل" يس ياسر "  11 سنة طالب بالصف الخامس الإبتدائي، مقيم مشتول السوق. أثر إصابته بنزيف بالمخ، وبسؤال " ياسر ح ع" 33 سنة مقيم بندر مشتول السوق، إتهم " مختار ر ح ال" 37 سنة صاحب مخبز، بالتعدي علي نجله" يسن" وإحداث إصابته نزيف بالمخ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7912 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2019.

وتبين من التحريات قيام جار الطفل بإعطاء نجله 20 جنيه لشراء علبة سجاير، فرفض وقام بإعطاء صاحبه " يس " 20 جنيه وطلب منه شراء علبه سجاير، وعاد الطفل وأخبر والد صاحبه بأن النقود فقدت منه، فقام صاحب الفرن وأطفاله بضرب الطفل، وتم نقل الطفل إلي مستشفي صيدناوي.

وألقي ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديري، رئيس المباحث، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، من ضبط صاحب المخبز، وتم إحالته للنيابة العامة، وبسؤاله أنكر الواقعة وأدعي بأن دراجة بخارية صدمت الطفل لكن تقرير المستشفي المبدئي أفاد تعرض الطفل لصفعة شديدة علي الرأس،  وقررت النيابة برئاسة أحمد هشام، مدير النيابة، ووبإشراف المستشار  الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

الطفل ياسين
الطفل ياسين

 

 


الشرقية

مشتول السوق

الطفل يسن

علبة السجاير

نيابة مشتول السوق

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