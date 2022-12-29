اليوم السابع
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خلال أول 9 أشهر من عام 2022..

الإحصاء: 420.2% ارتفاعاً فى قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:15 ص
الإحصاء: 420.2% ارتفاعاً فى قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 7.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 420.2%.
 

أعلى عشر دول استيراداً للغاز الطبيعي المسال من مصر:

1. اسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
2. تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار.
3. هولندا بقيمة 719.6 مليون دولار.
4. فرنسا بقيمة 642.8 مليون دولار.
5. كوريا الجنوبية بقيمة 611.1 مليون دولار.
6. الصين بقيمة 604.9 مليون دولار.
7. اندونيسيا بقيمة 395.3 مليون دولار.
8. المملكة المتحدة بقيمة 198.8 مليون دولار.
9. اليونان بقيمة 180.8 مليون دولار.
10. تايلاند بقيمة 174 مليون دولار.

الغاز الطبيعي خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

• بلغت كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي 42.1 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 44.4 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%.
• سجلت كمية الاستهلاك من الغاز الطبيعي 38.5 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 40.2 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.2%.

البوتاجاز خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

• بلغت كمية الإنتاج من البوتاجاز 1.6 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%.
• سجلت كمية الاستهلاك من البوتاجاز 3 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.04 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.
• بلغت كمية الاستيراد من البوتاجاز 1.4 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.7 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 16.3%.

السولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

• بلغت كمية الإنتاج من السولار 9.2 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.
• سجلت كمية الاستهلاك من السولار 11.7 مليون طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 11 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.3%.

حصاد عام 2022

قطاع الطاقة

اخبار الإقتصاد

جهاز الإحصاء



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