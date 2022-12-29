3.04 % انخفاض فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية أكتوبــر الماضي

كتب مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبــر2022.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 111.79 خلال شهر اكتوبــر2022 (أولـي) مقابل 115.29 خلال شهر سبتمبر 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.04٪.

وبلغ الرقم القيـاسي لصـناعـــة المستحضــــرات الصـــيدلانيـــة والكيـميائيــة و الدوائيـــة 122.36 خـلال شـــهــر اكـتوبــر 2022 مــقــــارنـــة بشــهـــر سـبتـمـبر 2022 حيـث بلغ 117.79 بنســبـة ارتــفـاع قدرهـا 3.88٪ وذلـك وفقــا لاحتياجـــات الســوق، وبــلـــغ الرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الملابــس الجـــاهـــزة 114.25خــــلال شــهـــر اكتوبــر 2022 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2022 حيــث بـلــغ 107.74 بنسـبـه ارتفـــاع قدرهــا 6.04٪ وذلــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغــطيـه احتياجـات الســوق.

وبلــــغ الــرقــــم القيـــاسـي لصناعـــة الأجهـــزة الكهربائية 116.85 خــــلال شهــر اكتوبــر2022 مقــارنة بشــهــر سبتمــبر 2022 حيث بلـــغ 125.79 بنسبــة انخـفـاض قدرها 7.11٪ وذلك بسبب ظـروف توقف الاستيراد من الخــارج.