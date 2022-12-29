الأمم المتحدة: بعض برامج المساعدات توقفت فى أفغانستان بعد حظر عمل النساء

قالت الأمم المتحدة، الخميس (الأربعاء بتوقيت نيويورك)، إن بعض برامج المساعدات "الحساسة للوقت" في أفغانستان قد توقفت بسبب الحظر، الذي فرضته الحكومة التي تقودها حركة طالبان، على العاملات في مجال الإغاثة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن العديد من الأنشطة الأخرى قد تتوقف أيضاً للسبب نفسه.
وقالت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة الرئيسية العاملة في أفغانستان، في بيان مشترك، إن "مشاركة المرأة في إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر"، داعين حكومة طالبان إلى التراجع عن قرارها.
الأمم المتحدة: بعض برامج المساعدات توقفت فى أفغانستان بعد حظر عمل النساءالخميس، 29 ديسمبر 2022 02:00 ص
طالبان - أرشيفية
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قالت الأمم المتحدة، الخميس (الأربعاء بتوقيت نيويورك)، إن بعض برامج المساعدات "الحساسة للوقت" في أفغانستان قد توقفت بسبب الحظر، الذي فرضته الحكومة التي تقودها حركة طالبان، على العاملات في مجال الإغاثة.
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