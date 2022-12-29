اليوم السابع
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الأمم المتحدة: بعض برامج المساعدات توقفت فى أفغانستان بعد حظر عمل النساء

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:00 ص
الأمم المتحدة: بعض برامج المساعدات توقفت فى أفغانستان بعد حظر عمل النساء طالبان - أرشيفية
وكالات

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قالت الأمم المتحدة، الخميس (الأربعاء بتوقيت نيويورك)، إن بعض برامج المساعدات "الحساسة للوقت" في أفغانستان قد توقفت بسبب الحظر، الذي فرضته الحكومة التي تقودها حركة طالبان، على العاملات في مجال الإغاثة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن العديد من الأنشطة الأخرى قد تتوقف أيضاً للسبب نفسه.

وقالت الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة الرئيسية العاملة في أفغانستان، في بيان مشترك، إن "مشاركة المرأة في إيصال المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر"، داعين حكومة طالبان إلى التراجع عن قرارها.


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