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أدان مجلس الأمن الدولي قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية. وأوضح مجلس الأمن الدولي -فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية أمس الثلاثاء- أن حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية يتناقض مع العهود التي قطعتها الحركة للشعب الأفغاني ومع توقعات المجتمع الدولي.

وطالب مجلس الأمن الدولي بمشاركة كاملة ومتساوية وذات معنى للنساء والفتيات في أفغانستان. وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فواكر تورك، بضرورة إلغاء حركة طالبان، على الفور لسياساتها التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، منددا بعواقبها "الرهيبة"، بحسب وصفه.

وقال تورك في بيان: "لا يمكن لأي دولة أن تتطور -في الواقع- على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مع استبعاد نصف سكانها".

وأضاف أن "هذه القيود التي يتعذر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة جميع الأفغان، بل أخشى أنها ستشكل خطرا خارج حدود أفغانستان". وتابع مشيرا إلى أن السياسات تخاطر بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني.

وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، السلطات فى أفغانستان على ضمان احترام وحماية حقوق جميع النساء والفتيات، فى أن يُنظر إليهن ويُستمع إليهن ويشاركن ويساهمن في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد.