وطالب مجلس الأمن الدولي بمشاركة كاملة ومتساوية وذات معنى للنساء والفتيات في أفغانستان. وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فواكر تورك، بضرورة إلغاء حركة طالبان، على الفور لسياساتها التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، منددا بعواقبها "الرهيبة"، بحسب وصفه.