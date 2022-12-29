وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن تايلاند قامت بإرسال سيارات إطفاء من أجل المساعدة في إخماد الحريق الذي نشب في فندق وكازينو جراند دايموند سيتي ببلدة "بويبت" الواقعة على الحدود، وذلك بناء على طلب من سلطات كمبوديا.. مشيرة إلى أن 50 مواطنا تايلانديا محاصرون داخل الفندق.

من جانبه، قال الميجور جنرال "سيثي لوه" قائد شرطة إقليم "بانتي مينشي" إنه تم إرسال 360 من عمال الطوارئ و11 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، كما تقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن الضحايا.. مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد أسباب وملابسات نشوب الحريق.