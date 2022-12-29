وقال سيك سوخوم مدير مكتب الإعلام فى مقاطعة بانتيا مين شى التايلاندية - وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية - إن "العدد الكامل للقتلى قد يكون أكبر من ذلك".

وكان تقرير أولى للشرطة ذكر أن الحريق الذى اندلع - أمس - في فندق "جراند دايمند سيتى" فى بلدة بويبت الكمبودية، أسفر عن سقوط "حوالى عشرة قتلى وثلاثين جريحا"، لكن المسؤول التايلاندى نفسه ذكر حينذاك أن حصيلة الضحايا قد ترتفع مع "عشرات" القتلى الآخرين.