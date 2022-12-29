إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري في فوه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز شرطة فوه بالقاء القبض علي اثنين من العناصر الإجرامية أثناء قيامهما بترويج الحشيش وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، إخطارا من مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفرالشيخ أنه تلقى معلومات سرية من مصادر موثوق منها أكدتها التحريات التي أشرف عليها رئيس مباحث مركز شرطة فوه بقيام عاطلين من العناصر الإجرامية بترويج الحشيش المخدر على ذبائنهما بدائرة مركز ومدينة فوه.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد كمين بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة فوه، تم إلقاء القبض عليهما متلبسين أثناء عملية ترويج المخدرات، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش قدرها 790 جرام، فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار، مبالغ مالية، هاتفى محمول، ميزان حساس، سلاح أبيض، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.