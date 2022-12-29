إصابة شخصين إثر سقوطهما من أعلى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبلت مستشفى المنيا العام شاب سقط من الطابق الثاني بمنزله الكائن في قرية زهرة، بسبب اختلال توازنه، فيما تم نقل سيدة للمستشفي إثر سقوطها من سلم منزلها بحي أبو هلال لنفس السبب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط "أحمد-ع" 25 عاما، من الطابق الثاني بمنزله الكائن بقرية زهرة، بالوحدة المحلية بالبرجاية، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته بكسر مضاعف بالساق الأيمن، وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بسقوط "نعيمة-ك" 25 عاما، من سلم منزلها الكائن بحي أبو هلال بجنوب مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنها مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر بالذراع وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج.

علي جانب آخر، فضت أجهزة الأمن بمركز شرطة المنيا مشاجرة بين عائلتين بعزبة القشاش التابعة لقرية بني محمد سلطان نشبت بسبب مشادة كلامية تطورت علي إثر خلافات جيرة ولعب الأطفال، وذلك دون مصابين.