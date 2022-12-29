أعراض نقص فيتامين هـ عند الأطفال وطرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

فيتامين (هـ) أو فيتامين E أحد مضادات الأكسدة وله أدوار مهمة في جسم طفلك، وهو من المغذيات الدقيقة الأساسية التي لها دور مهم في النظام الغذائي لطفلك، المغذيات الدقيقة هي مكونات حيوية في نظامنا الغذائي ولكنها مطلوبة فقط بكميات صغيرة جدًا، فيتامين هـ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، مما يعني أنه يتم امتصاصه مع الدهون في نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين هـ وعلاجه عند الأطفال، بحسب موقع usnews.

فوائد فيتامين هـ للأطفال

يلعب فيتامين هـ دورًا مهمًا في جسم طفلك فيتامين (هـ) مضاد للأكسدة ، مما يعني أنه يساعد في مواجهة آثار الجذور الحرة في الجسم الجذور الحرة هي مواد كيميائية تتشكل في أجسامنا خلال تفاعلات كيميائية طبيعية مختلفة في الجسم، ويمكن أن تسبب تلفًا للخلايا، تتشكل الجذور الحرة أيضًا بسبب الأشعة فوق البنفسجية من الشمس والتعرض لدخان السجائر وتلوث الهواء.

يلعب فيتامين هـ أيضًا دورًا في وظيفة الجهاز المناعي والوقاية من الجلطة.

مصادر فيتامين هـ

بالنظر إلى الدور الذي يلعبه فيتامين (هـ) في الصحة، من المهم التأكد من أن طفلك يتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا لضمان كمية ونوعية كافية من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين هـ ، وفيما يلي مصادر جيدة لفيتامين هـ:

-يعتبر زيت جنين القمح أفضل مصدر لفيتامين E ، لكن الزيوت الأخرى مثل زيت عباد الشمس والقرطم والذرة وفول الصويا توفر أيضًا فيتامين هـ.

-المكسرات. اللوز والفول السوداني والبندق مصادر جيدة.

-البذور. مثل الزيت الذي يتم إنتاجه من بذور عباد الشمس ، تعد البذور نفسها مصدرًا جيدًا للفيتامين.

- خضراء داكنة يمكن أن توفر الخضروات مثل السبانخ والبروكلي كمية من فيتامين هـ.

أعراض نقص فيتامين هـ

نقص فيتامين هـ الذي يؤدي إلى ظهور الأعراض أمر نادر. ومع ذلك ، يمكن أن يكون النقص علامة على اضطراب فريد وبالتالي قد يكون مصدر قلق لطبيب طفلك المفتاح هو البحث مبكرًا واختبار النقص قبل ظهور الأعراض.

يتجلى النقص الحاد في فيتامين (هـ) في شكل أعراض مرتبطة بالجهاز العصبي وتشمل صعوبة في المشي ومشاكل في التنسيق ومخاوف بصرية.

بشكل عام ، من المتوقع حدوث نقص حاد في الأطفال المصابين بأمراض الكبد التي تؤثر على تدفق الصفراء (مرض الكبد الصفراوي) ، بما في ذلك اثنين من الاضطرابات النادرة لناقلات حمض الصفراء.

في الأطفال الخدج ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (هـ) إلى فقر الدم ، المعروف أيضًا باسم نقص الحديد.

التشخيص والعلاج

سيقوم طبيب طفلك بإجراء فحص دم لمستويات فيتامين هـ لتشخيص النقص إذا عادت المستويات إلى الانخفاض ، فقد يقترح طبيب طفلك جرعة مكملة بناءً على النقص.

في كثير من الأحيان ، إذا كان الشاغل الرئيسي هو أن جسم طفلك غير قادر على امتصاص فيتامين (هـ) بشكل صحيح ، فإن جرعة فيتامين (هـ) الموصى بها أعلى بكثير من الاحتياج اليومي الموصى به الذي يجب أن يحصل عليه طفلك من نظامه الغذائي.

من المهم إعادة فحص مستويات فيتامين (هـ) لاحقًا لضمان تحسين المستويات مع المكملات.