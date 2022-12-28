اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس المنوفية الآن.. سماء صافية وسيولة مرورية على طرق المحافظة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:19 ص
طقس المنوفية الآن.. سماء صافية وسيولة مرورية على طرق المحافظة طقس المنوفية الآن
المنوفية - فريق المحافظات

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شهدت محافظة المنوفية حالة من الطقس البارد، منذ صباح اليوم، حيث سجلت اليوم الأربعاء 26 درجه الحرارة درجة، وشهدت الشوارع والطرق الداخلية والخارجية بالمحافظة سيولة مرورية كبيرة . 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرص تساقط للأمطار علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوب محافظة البحر حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30%
 
فيما وجة اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جميع الجهات لمواجهة أى طوارىء قد تحدث سواء امطار أو خلافة من أجل تأمين المواطنين التأمين الكامل . 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم فى المنوفية وصلت إلى  26 درجة العظمى و20 درجة الصغرى، والقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، 29المنوفية، 23 الكبري 17 الصغري  ممطر بنسبة40% ، دمياط الكبري 23 والصغري 19 مع فرص تساقط امطار. 
 
 
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طقس المنوفية الآن

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طقس المنوفية الآن

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