طقس المنوفية الآن.. سماء صافية وسيولة مرورية على طرق المحافظة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرص تساقط للأمطار علي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوب محافظة البحر حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30%

فيما وجة اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جميع الجهات لمواجهة أى طوارىء قد تحدث سواء امطار أو خلافة من أجل تأمين المواطنين التأمين الكامل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم فى المنوفية وصلت إلى 26 درجة العظمى و20 درجة الصغرى، والقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، 29المنوفية، 23 الكبري 17 الصغري ممطر بنسبة40% ، دمياط الكبري 23 والصغري 19 مع فرص تساقط امطار.