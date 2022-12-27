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12.6 % زيادة فى عدد النسخ الموزعة للصحف عام 2021

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:07 م
12.6 % زيادة فى عدد النسخ الموزعة للصحف عام 2021 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية عام "2021" ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ عدد ساعات الارسال للقنوات المرئية 178 ألف/ سـاعة عام2021 وهو نفس العام السابق، وبلغ عدد ساعات الارسال بالشبكات المسموعة 189ألف/ ساعة عام2021 وهو نفس العام السابق.
 
وبلغ عدد الصحف التى صدرت 61 صحيفة عام 2021، مقابل 59 صحيفة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.4٪، وبلغ عدد النسخ الموزعة للصحف داخلياً وخارجياً 224 مليون نسخة عام 2021، مقابل 199 مليون نسخة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 12.6٪.
 
وبلغ عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة التى تم طبعها 1884 عام 2021، مقابل 1827 عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.1٪، وبلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد 1403 مكتبة عام 2021، مقابل 1353مكتبة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7٪.              
 
وسجل عدد القاعات بدور عرض الأفلام السينمائية 250 قاعة عام 2021، مقابل 243 قاعة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.9٪، وبلغ عدد المسارح 41 مسرحاً عام 2021 مقابل 40 مسرحاً عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.5٪، وبلغ عدد الفرق المسرحية الوطنية 73 فرقة عام 2021، مقابل 72 فرقة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.4٪.
 
وبلغ عدد قصور وبيوت الثقافة 347 قصر وبيت ثقافة عام 2021 مقابل 346 قصر وبـيت ثقافــة عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 0.3 ٪، وبـلغ عــدد الجمعيـات الثقـافية 241 جمعية عام 2021، مقابـل 234جمعية عــام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3٪، أما المتاحف والحدائق والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والمعارض، فقد بلغ عـدد المتاحــف والحدائــق 149 متحف وحديقـة عام 2021 مقابـل 148 متحف وحديقة عـام 2020 بزيادة  بلغت  نسبتها 0.7٪، وبلغ عدد المناطق الأثرية 143 منطقة أثرية عام 2021 مقابل 145منطقة أثرية عام 2020 بإنخفاض بلغت نسبته1.4٪ .
 
وسجل عدد المحميات الطبيعية 31 محمية طبيعية عام 2021 وهو نفس العام السابق، وبلغ عدد المعارض الزراعية والصناعية التي أقامتها مصر بالــــداخل وشــاركت فيها بالخارج 26 معرضاً عام  2021 .

جهاز الاحصاء

عدد المسارح

قصور الثقافة

اخبار الاقتصاد



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