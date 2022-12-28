اليوم السابع
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ينفذ على 3 مراحل.. تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو يربط محافظة القاهرة بالجيزة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 06:00 ص
ينفذ على 3 مراحل.. تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو يربط محافظة القاهرة بالجيزة المترو
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع الخط الرابع للمترو والذى يمتد بشارع الهرم، ويربط محافظة القاهرة بالجيزة، وعدة مناطق سياحية، ويتم تنفيذه بمشاركة الشركات المصرية واليابانية، وفى النقاط التالة نعرض تفاصيل المشروع بالكامل.


المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق:

-تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وعدد 17 محطة (16 نفقية & 1 سطحية) ويجري حالياً دراسة مدها بطول 4.5 كم وعدد 2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.


المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق:

-تمتد بطول 23 كم، وعدد 21 محطة (20 نفقية & 1 سطحية) من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة.

-يجرى التنسيق لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى ستمتد من القاهرة الجديدة حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
-مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
 
-يتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية.
 
-يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية.
 
-يتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح)، ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح.

المترو

الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

النقل

وزارة النقل



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