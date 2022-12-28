اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل تؤثر الأدوية على نتائج تحاليل وظائف الغدة الدرقية؟ هيئة الدواء توضح

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:36 م
هل تؤثر الأدوية على نتائج تحاليل وظائف الغدة الدرقية؟ هيئة الدواء توضح هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الدواء المصرية أن بعض الأدوية تؤثر على نتائج التحاليل الطبية للغدة الدرقية، ومن أشهر الأمثلة تداخل البيوتين (فيتامينB7) مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية (T3, T4, TSH) والتى بينتج عنها نتائج غير دقيقة، وحدوث مستويات عالية أو منخفضة بالخطأ عند إجراء هذه التحاليل.

 

وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه يترتب على ذلك تشخيص خاطئ لفرط نشاط الغدة الدرقية، أو تشخيص لجرعة هرمون الغدة الدرقية على أنها مرتفعة بالخطأ.

 

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن تناول البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل اختبارات الغدة الدرقية.

 

وأكدت هيئة الدواء ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بتاريخك المرضى، وأسماء الأدوية أو المكملات التى تتناولها، أو أى تعديلات مطلوبة لنظام الغذاء؛ للتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المطلوبة.


هيئة الدواء

المكملات الغذائية

تحاليل الغدة الدرقية

التحاليل الطبية

وظائف الغدة الدرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة