هل تؤثر الأدوية على نتائج تحاليل وظائف الغدة الدرقية؟ هيئة الدواء توضح

قالت هيئة الدواء المصرية أن بعض الأدوية تؤثر على نتائج التحاليل الطبية للغدة الدرقية، ومن أشهر الأمثلة تداخل البيوتين (فيتامينB7) مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية (T3, T4, TSH) والتى بينتج عنها نتائج غير دقيقة، وحدوث مستويات عالية أو منخفضة بالخطأ عند إجراء هذه التحاليل.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أنه يترتب على ذلك تشخيص خاطئ لفرط نشاط الغدة الدرقية، أو تشخيص لجرعة هرمون الغدة الدرقية على أنها مرتفعة بالخطأ.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن تناول البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل اختبارات الغدة الدرقية.

وأكدت هيئة الدواء ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بتاريخك المرضى، وأسماء الأدوية أو المكملات التى تتناولها، أو أى تعديلات مطلوبة لنظام الغذاء؛ للتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المطلوبة.