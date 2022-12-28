مطار مرسى علم يستقبل اليوم 7 رحلات طيران دولية بينها 5 من ألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 7 رحلات طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية بدأت تصل من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم وصول 5 رحلات من المطارات الالمانية، واهمها تصل مطار ميونخ، كذلك وصول رحلتين من العاصمة التشيكية حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط حتى فنادق الإقامة.

كان وصل لمدينة الغردقة السائح البلجيكى "كون هلارت، مرتديا ملابس سانتا كلوز، للاحتفال بالكريسماس، وبمجرد وصوله ركب الجمل ووزع الهدايا على السياح بمناسبة الكريسماس وهنأهم بالعام الجديد.

ويقضى السائح البلجيكى كون هلارت هو وعائلته كل عام احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى البحر الأحمر، حيث يرتدى ملابس سانتا كلوز من مطار بروكسل فى بلجيكا أكبر مطارات العالم، ويعلن أنه ذاهب لمصر لقضاء احتفالات رأس السنة وتلك المرة هى الثامنة، حيث إنه يحرص على قضاء إجازة الكريسماس ورأس السنة هو وعائلته فى مصر، مؤكدا أن مصر هى أفضل طقس فى عالم، وهى أفضل حضارة وتاريخ.