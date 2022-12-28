اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:28 م
أكرم القصاص
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مدير "قادرون باختلاف" تكشف تفاصيل بكاء المشاركين بالاحتفالية بعد لقاء الرئيس السيسي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 07:32 م
مدير "قادرون باختلاف" تكشف تفاصيل بكاء المشاركين بالاحتفالية بعد لقاء الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف
رامى محيى الدين

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قالت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذى لمبادرة قادرون باختلاف، إن المواهب التى تم تقديمها فى حفل «قادرون باختلاف» كانت موجودة قبل ذلك، لكن لم تجد مكانا لها للظهور.
 
وأوضحت المهندسة أمل مبدى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وصفحة قادرون باختلاف يستقبل مئات الطلبات سنويًا للمشاركة في الحفل، مبدية في الوقت ذاته دهشتها من سرعة استجابتهم للتدريبات التي يتلقونها.
 
وأضافت أن المشاركين في الحفل «قادرون باختلاف» بكوا مع نهاية الحفل لاستشعارهم بأنهم أصبحوا أسرة واحدة.
 
كما أعربت المدير التنفيذي لمبادرة قادرون باختلاف، عن سعادتها البالغة بحفل «قادرون باختلاف»، قائلة: «لو كان حد قالي قبل سنوات باللي ظهر خلال لقاءات ذوي الهمم بالرئيس عبدالفتاح السيسي وكم الود والحب مكنتش هصدق».

قادرون باختلاف

مبادرة قادرون باختلاف

أمل ميدى

ذوى الاعاقة



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