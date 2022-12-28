اليوم السابع
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محور عمرو بن العاص الجديد يغير وجه محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:25 م
محور عمرو بن العاص الجديد يغير وجه محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل محور عمرو بن العاص
كتبت – مرام محمد

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حظيت محافظة الجيزة بنصيب الأسد من المشروعات القومية، لاسيما قطاع الطرق والنقل، والذي شهد طفرة غير مسبوقة، وفق خطة موسعة استهدفت تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء محاور مرورية جديدة تغير وجه الجيزة وتحقق الإنسيابية والسيولة المرورية وتختصر مدة التنقلات داخل المحافظة وخارجها.

ويعد محور عمرو بن العاص الجديد، واحدا من أهم المحاور المرورية الجديدة التي تم تنفيذها بمعدلات تنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة والجودة المطلوبة، من أجل تحقيق الربط مع بين القوي الشمالي والجنوبي للطريق الدائري؛ لزيادة انسيابية الحركة المرورية في إقليم القاهرة الكبرى، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

يمتد المحور الجديد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

ويعتبر محور عمرو بن العاص، ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجاري الانتهاء من تنفيذه، وبجانب أعمال الربط مع الطريق الدائرى، يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

ويتضمن العمل بالمشروع، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، ويتضمن أيضاً إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، وسيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضارى لإنشاء متنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة.

محور عمرو بن العاص في الجيزة
محور عمرو بن العاص في الجيزة

 

محور عمرو بن العاص
محور عمرو بن العاص

 

سير العمل بمشروع محور عمرو بن العاص
سير العمل بمشروع محور عمرو بن العاص

 

محور عمرو بن العاص الجديد
محور عمرو بن العاص الجديد

 

 


محور عمرو بن العاص

محاور مرورية جديدة

الطريق الدائري

محور الفريق كمال عامر

إقليم القاهرة الكبرى

محور المريوطية

شارع الهرم



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