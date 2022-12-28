محطة للحماية من الضوضاء لتحقيق البعد البيئى باستراتيجية التنمية المستدامة 2030

كتبت منال العيسوى

اعلنت وزارة البيئة، أن الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء خلال عام2022 ، تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج فى إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

وأوضحت وزارة البيئة ، انه يتم التعاون مع الجامعات، في إجراء دراسة بحثية تقوم بإعدادها أساتذة مختصين بكلية هندسة المطرية، لاجراء قياسات مستويات الضوضاء بالشوارع التي تقع بها المحلات التجارية، بمنطقتي مصر الجديدة والتجمع الخامس لوضع حلول فنية لخفض مستويات الضوضاء، اضافة الى المشاركة مع لجنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بقياسات مستويات الضوضاء في البيئة المحيطة، وقياس الضوضاء للمركبات وتصميم الصوتيات داخل المباني ومقاييس معدات السمع.

وفيما حماية طبقة الأوزون، أكدت وزارة البيئة أنه تم فحص ومراجعة 396 طلب مقدم من مندوبى الشركات المختلفة، منهم واحد وسبعون طلب للحصول على موافقة مسبقة لإستيراد مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحوالى 325 طلب للحصول على موافقة للإفراج الجمركى عن سلع خاضعة للرقابة طبقاً لأحكام بروتوكول مونتريال، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية للإفراج عن كمية 300 طن من مادة بروميد الميثايل لصالح أغراض الحجر الزراعى.

وأوضحت وزارة البيئة ، أنه تم إصدار ثلاثة عشر مواصفة ذات الصلة بوسائط التبريد بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وذلك فى إطار تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون، كما تم إعداد وإصدار دليل جمركي لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، وفقاَ لبروتوكول مونتريال وتعديلاته وذلك بالتنسيق مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، لإضافة الى إعداد وإصدار الدليل الإرشادي للتعامل الآمن، مع وسائط التبريد الحديثة بالتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، مع مراجعة وتحديث مناهج الصف الأول والثاني قسم التبريد وتكييف الهواء بالتعليم الفني لكي تتواكب مع التطور الذي يشهده قطاع صناعة التبريد والتكييف، كما تم الانتهاء من تنفيذ أربعة عشر دورة تدريبية للتعامل الآمن مع وسائط التريد الحديثة، لـ210 متدربين من معلمى وموجهي أقسام التبريد والتكييف بالتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزارة القوى العاملة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوريد وتركيب المعدات الجديدة التي تعتمد على استخدام بدائل صديقة للأوزون في صناعة فوم البوليستيرين بشركة كيماويات البناء الحديث.

أكدت وزارة البيئة أيضا، أنه تم توفيق أوضاع تسع شركات عاملة في مجال صناعة فوم العزل الحراري للثلاجات، والانتهاء من توريد وتركيب المعدات الجديدة التى تعتمد على استخدام بدائل صديقة للأوزون في تصنيع أجهزة التكييف المنزلي بشركات.