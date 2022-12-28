محافظ كفر الشيخ: رفع 2010 أطنان مخلفات ب 14 مركزاً ومدينة.. صور

تمكنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة، وتقليم الاشجار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي جرى رفعها،2010طن بـ 14 مركزاً ومدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، خلال ال3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



تسوية الطرق



تقليم الاشجار بدسوق



جانب من رفع الاتربة



جانب من رفع المخلفات بالرياض



رفع الطين بمطوبس



رفع المخلفات بالبرلس



رفع المخلفات بالرياض_1



رفع المخلفات ببيلا