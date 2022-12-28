فوده يتفقد المبنى الإدارى والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

جنوب سيناء: ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، مركز خدمات مصر بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمبنى الاداري، والفندق الملحق ويشمل 12 غرفة فندقية، واشاد المحافظ بالأعمال، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية واللاند سكيب استعدادا لافتتاح مبنى المجلس والفندق الملحق به، رافق المحافظ فى جولته الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، و اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، ومفوضي واستشاري المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمدينة، وكان في استقبالهم ممثل الشركات المنفذة.

أكد المحافظ، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (1)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (2)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (3)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (4)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (5)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (6)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (7)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (8)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (9)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (10)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (11)



جانب من الجولة التفقدية للمبنى الاداري والفندق الملحق بمجلس مدينة شرم الشيخ (12)