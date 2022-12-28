محافظ بورسعيد يستقبل سفير جمهورية بيلاروسيا لبحث سبل التعاون

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر سيرجي تيرينتيف، على رأس الوفد المرافق، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، ضمن زيارته للمحافظة، فى إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة وبيلاروسيا وتبادل مزيد من الخبرات فى مختلف المجالات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بسفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، مستعرضًا عددًا من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية، التى تشهدها المحافظة مؤخرًا، كما أهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لسفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر فى إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، وتناول المحافظ بالشرح جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مختلف المجالات، مؤكدا أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلى، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع جمهورية بيلاروسيا.

وأشاد سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية فى عدد من المجالات.

وفي سياق آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان، ممثلي شركة المقاولون العرب، المهندس رمزى مصطفى رئيس قطاعات القناة وسيناء، والمهندس أحمد جامع مدير عام فرع سيناء، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد وشركة المقاولون العرب.

وناقش المحافظ، مع ممثلي شركة المقاولون العرب عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الجانبين في إطار أعمال التنمية التي تشهدها المحافظة في كافة المجالات، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل بما يحقق افضل سبل التعاون مع بين الشركة والمحافظة.

ووجه ممثلي شركة المقاولون العرب، الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالتعاون مع الشركة لتنفيذ مشروعات على أعلى مستوى تتماشى مع ما تشهده المحافظة من تنمية غير مسبوقة، مشيدين بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة .