تسليم الوحدات السكنية لمشروع الكراسة الزرقاء ببورفؤاد أول يناير

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء في تسليم وحدات مشروع إسكان الكراسة الزرقاء، بداية يناير القادم، مستعرضا شرحا من مدير مديرية الإسكان والجهات التنفيذية حول موقف تنفيذ العمل في مشروعات الإسكان ونسب تنفيذ المرافق، موجها بتكثيف العمل لسرعة نهو المشروعات في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد اليوم، مع مسئولي الإسكان بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الإسكان الجاري العمل بها، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمستشار المالي للمحافظة، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، وعدد من الجهات التنفيذية في بورسعيد.



وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية في عدد من القطاعات، مؤكدا أن بورسعيد تشهد أعمال تنموية غير مسبوقة في مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن في المقام الأول.



