اليوم السابع
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محافظ المنيا يتابع جهود "التموين" فى الرقابة على الأسواق

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:02 م
محافظ المنيا يتابع جهود "التموين" فى الرقابة على الأسواق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 72 مخالفة تموينية، منها 65 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، تصرف وتجميع، عدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 7 مخالفات حيث تنوعت بين "عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، أنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة لرصد المخزنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السلع المضبوطة، وذلك بحضور طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير إدارة تموين سمالوط، ومباحث التموين، ومفتشي الصحة.

وتابع راشد توافر السلع الغذائية داخل المعرض المقام بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد شمال المركز، وخلال الحملة تم ضبط سيارة محملة بكمية من الالبان مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على الكمية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ويمكن الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الواتس آب 01577779999.

 

 

 


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