محافظ المنيا يتابع جهود "التموين" فى الرقابة على الأسواق

من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، أنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة لرصد المخزنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السلع المضبوطة، وذلك بحضور طه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير إدارة تموين سمالوط، ومباحث التموين، ومفتشي الصحة.

وتابع راشد توافر السلع الغذائية داخل المعرض المقام بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد شمال المركز، وخلال الحملة تم ضبط سيارة محملة بكمية من الالبان مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على الكمية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ويمكن الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الواتس آب 01577779999.