محافظ المنوفية يوجه التفتيش والتموين والتخطيط العمرانى بفحص شكاوى المواطنين

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية ميت شهالة مركز الشهداء ، يتضرر من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشهداء، وعدم صحة قرار مخالفته الرسومات الهندسية وعمل بروز حديث لمنزله، وكذا شكوى مواطن بناحية شبين الكوم يتضرر من تحويل وحدة سكنية إلى إدارية بالمخالفة للقانون ، موجها بإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم، وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بدراسة شكوى مواطن بناحية شبرا بخوم بقويسنا يتضرر من غلق شارع موجود على المخطط التفصيلي للقرية مما يضر بمصالح الطلاب والمواطنين كونه المتنفس لإحدى مدارس القرية ، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .

كما تضمن اللقاء عدة شكاوى تنوعت بين شكوى مواطنة بناحية ميت فارس مركز بركة السبع تتضرر من قرار نقلها إلى الإدارة الاجتماعية ببركة السبع، وقد أحال المحافظ طلبها إلى مدير مديرية التضامن الاجتماعي للعرض بأسباب النقل حتى يتسنى اتخاذ اللازم، وشكوى صاحب محل بقالة بناحية قرية بروى مركز تلا يتضرر من تعنت إدارة تموين تلا ضده وقد وجه المحافظ مدير مديرية التموين بعرض موقف الشاكي لاتخاذ اللازم .

وفى لفتة إنسانية، التقى محافظ المنوفية بطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة " متلازمة داون " تعانى من ثقب بالقلب وارتجاع بالصمام الميترالى.

على الفور، وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية مراعاة لظروفها الصحية الصعبة ولمساعدة أهلها على تحمل نفقات علاجها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.