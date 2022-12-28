"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1896 حالة بقرية شيبة بمركز أبو قرقاص

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية شيبة التابعة لمركز أبو قرقاص، خلال يومى 26 و27 من ديسمبر الجارى، حيث تم الكشف الطبى على 1896 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 368 حالة جراحة، 516 حالة أطفال، 346 باطنة، 81 قلب 79 نساء ،72تنظيم الاسرة ،89 اسنان، 213 أنف واذن، 132 جلدية، بالإضافة انه تم اجراء 165 تحاليل مختلفة و 30 حالة موجات صوتية واجراء 3 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 139 متردد وتم اجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 41 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ103 مترددين، وتم استخدام 11 عيادة متنقلة.