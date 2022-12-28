عودة رحلات البالون الطائر مع تحسن الطقس بالأقصر وتحليق 55 رحلة تقل 1100 سائح

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم، الأربعاء، عودة تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية بعد توقفها خلال الأيام الماضية لسوء حالة الطقس، حيث خرجت أكثر من 55 رحلة بالون على متنها حوالى 1100 سائح من حول العالم.

وفي هذا الصدد يقول ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه يشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً فى غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث أنه مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وتبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

فيما تشهد محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الطقس الشتوي البارد مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة التى تصل فى صباح اليوم لـ18 درجة مئوية، كما انتشرت الغيوم منذ الصباح الباكر فى السماء لتحجب قرص الشمس لدقائق عن الظهور.



تجهيز رحلات البالون للتحليق بسماء الأقصر



جانب من تحليق رحلات البالون الطائر



خروج رحلات البالون يومياً بسماء الأقصر