مجلس مدينة العريش يعلن فتح ميدان الفواخرية وكوبرى ملك المسامير

يذكر أن الميدان والكوبرى سبق إغلاقهما قبل سنوات، وتم فتحهما استكمالا لأعمال تسيير حركة السير داخل المدينة ورفع كفاءة الشوارع التى انطلق العمل فيها ولاتزال تتواصل.

وتشهد مدينة العريش على شمال ساحل شمال سيناء أعمال تطوير ورفع كفاءة لشوارعها، بالتزامن مع تنفيذ أعمال رصف جديدة، واستكمال العمل بالمحاور الرئيسية الساحلية، واستكمال أعمال فتح ممرات سبق إغلاقها.

وسبق وأعلن اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم فتح جميع الشوارع بنطاق منطقة الخلفاء الراشدين على ساحل المدينة، وتنفيذ أعمال تجريد ومسح ورفع تراكمات أكوام ردش ونظافة وتسوية، والدفع بفريق عمل من الإدارة الهندسية قسم الإنارة لعمل صيانه مصادر الإنارة العامة بمنطقة خدمات حى الكرامة وتم صيانة المدخل الرئيسي للحي، وبعض المناطق داخله، وجارى استكمال أعمال صيانة الشبكات.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من إصلاح الأعطال بشبكات المياه الواردة شكاوى بها من المواطنين بمناطق حي الفواخرية شارع سوهاج، و2عطل بشارع حلوان، وإصلاح 4 أعطال مياه في شارع المحور الجديد المثلث، والانتهاء من اصلاح جميع الاعطال في شارع الإسكندرية، وإعادة رد الشئ لأصله وسط المدينة بشارع جده من أمام ، وشارع ديوان آل حجاب.

وقال رئيس مدينة العريش، إنه تم بالتنسيق مع شركة النظافة توزيع صناديق القمامة الجديدة فى الشوارع والميادين، وهى حديثة تعمل بنظام رفع بمكبس سيارة النظافة، وتم وضعها بمناطق وسط المدينة، وميدان الرفاعي، وشارع علي بن أبي طالب وشارع الوادي ، و بجوار مدرسة أبو هندية مدرسة آل ياسر، و بجوار مسجد المحطة ومنطقة مكسيم وبداية شارع النافورة، و بجوار مسجد الغفار شارع المحور، وفى منطقة خدمات المساعيد بدوران شبرا، والشهر العقاري وأمام السنترال وشارع أسيوط، وجاري التوزيع بباقي الأحياء.

وقال رئيس مدينة العريش، إنه تم تنفيذ أعمال الرصف فى منطقة خدمات الضاحية إحدى مناطق خدمات العريش ضمن أعمال تطوير العريش للخطة الاستثمارية لأعمال عام 2022، والمتواصلة لحين الانتهاء من الهدف المخطط من الخطة الاستثمارية لمدينه العريش.