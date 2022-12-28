مجلس مدينة الخارجة يدشن عدة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة ..صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتوسع في مبادرة تخصيص أماكن بالمجان بالمراكز لإقامة منافذ للسلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبار تجار الجملة، وذلك حتى شهر رمضان المبارك، وتكثيف المتابعة والمرور على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، اليوم الأربعاء، من جهود المرور على الأسواق، وتقوم بطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والمرور الدوري على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز بلاط بطرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة، حيث وجه المحافظ بشراء إنتاج الصوب كاملًا والذي يضم (الخيار -الطماطم - الكوسا- الفلفل) وطرحه بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، لمواجهة غلاء الأسعار والحد من جشع التجار.

كما شنت إدارة التموين وحماية المستهلك بمركز باريس، حملة تموينية على الأسواق والمخابز؛ لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمنتجات بكميات كافية وصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار خطة المحافظة؛ لضبط الأسعار وإعلان أسعار السلع بالمحال التجارية أمام المستهلكين.

وقال وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد المهندس صلاح السيد، فى بيان صحفى، إن الحملة شملت المرور على مخابز المدينة والقرى لمتابعة وزن رغيف الخبز ومدى جودته ورخص التشغيل، وجرى تحرير 6 محاضر تنوعت مابين نقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعجز في كميات الدقيق.

وفى سياق متصل، قال مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد الدكتور ناجي محمد عوض، إنه تم تنفيذ حملات بالأسواق فى مدينة الخارجة لضبط جودة السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة علي المواطنين ، مشيراً إلى أنه تم المرور علي محلات الجزارة والدواجن بمركز الخارجة والتأكد من سلامة جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني المعروضة علي المواطنين، بالإضافة إلى سحب عينات من بعض المنتجات لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه من خلال تحليلها داخل المعمل الإقليمي المواد الغذائية بالخارجة .

وأشار إلى إستمرار الحملات بصفة دورية لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى وخاصة المنتجات ذات الأصل الحيوانى .

كما أعلن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمركز ومدينة الخارجة برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى عن تنفيذ حملة مرورية بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز البلديه بقرى المنيره والشركه وبعض المخابز البلدية الموجودة داخل نطاق مدينة الخارجه وذلك للاطمئنان على جودة الخبز المقدم والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بوزن الرغيف ونظافة الادوات والإعلان عن الأسعار وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين .

و أسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر منها انتاج خبز ناقص الوزن وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمخابز وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين بالمخابز وعدم مزاولة المهنه ببعض المخابز

تم التنبيه عليهم حيث تم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالهم حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.