مجلس جامعة الأزهر يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة

كتب لؤى على

شدد مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تهيئة المناخ الملائم لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والمحافظة على الانضباط فى اللجان، وأن يراعى الطلاب فيأخذ كل طالب حقه فى التصحيح، وأن يراعى تفاوت مستويات الطلاب فى وضع الأسئلة.

وأكد المجلس على حضور الأساتذة فى اللجان، ومتابعة العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام لكل الشكاوى والمقترحات بما يسهم فى انتظام الامتحانات، وتوضيح الأسئلة والإجابة عن استفسارات الطلاب.

كما أكد المجلس على ضرورة تهيئة المناخ النفسى للطالب فى اللجنة؛ لكى يستطيع استرجاع ما حصله من علوم، وأهاب بأعضاء هيئة التدريس أن تكون أسئلتهم من المقررات الدراسية ومما تم شرحه فى المحاضرات، وقدم المجلس التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وكان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أكد أن خدمة طلاب العلم شرف كبير لا يدانيه شرف، وأوضح فضيلته خلال جولته التفقدية للمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر أن قطاع المدن الجامعية شهد تطورًا كبيرًا، وأن عجلة التطوير لن تتوقف وسوف تستمر حتى تكون المدن الجامعية للطلاب والطالبات فى أفضل حال.

وتابع عمليات طهى الطعام، واطلع على تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية، وتم التشديد على المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع التوريدات الغذائية والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات.

وفى ختام الجولة شارك رئيس الجامعة فى احتفالية تكريم هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر؛ لبلوغها السن القانونية، مشيدًا بجهودها المخلصة مدة عملها بالمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر، داعيًا لها بالتوفيق والبركة فى العمر جزاء ما قامت به فى خدمة طالبات العلم بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلى بأسيوط، والدكتور محمد بحر مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.