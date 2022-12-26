اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لجنة الإنقاذ الدولية تعلق عملها فى أفغانستان بعد حظر عمل النساء

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:00 ص
لجنة الإنقاذ الدولية تعلق عملها فى أفغانستان بعد حظر عمل النساء الأوضاع في أفغانستان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، الأحد، تعليق برامجها في أفغانستان بعد حظر طالبان عمل النساء في جميع المنظمات غير الحكومية، كما أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية وقف أنشطتها.

وذكرت "منظمة إنقاذ الطفولة"، و"المجلس النرويجي للاجئين"، و"منظمة كير"، أنها لا تستطيع الوصول بشكل فعال إلى الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة ماسة للعون في أفغانستان بدون وجود النساء في القوى العاملة. 
 
وقال نيل تورنر رئيس "المجلس النرويجي للاجئين" بأفغانستان - في تصريح لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" - "لقد امتثلنا لجميع المعايير الثقافية ولا يمكننا ببساطة العمل بدون موظفاتنا المتفانيات، وهن يعتبرن أساسيات بالنسبة لنا للوصول إلى النساء اللائي هن في أمس الحاجة إلى المساعدة".
 
وكانت حكومة طالبان الأفغانية أصدرت أمرا يوم السبت لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالعمل، في إجراء قالت الأمم المتحدة إنه سيضر بعمليات الإغاثة الإنسانية في فصل الشتاء في بلد يعاني بالفعل أزمة اقتصادية.

أفغانستان

طالبان

لجنة الانقاذ الدولية

اخبار أفغانستان

العنف في أفغانستان

حظر عمل النساء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة