اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن مشروع جسور التجارة وزيادة الصادرات لأفريقيا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 09:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مشروع جسور التجارة وزيادة الصادرات لأفريقيا الدكتور وائل يوسف الرئيس التنفيذى لجسور
كتب عبد الحليم سالم

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ضخت وزارة قطاع الأعمال العام، دماء جديدة فى مشروع جسور " شركة النصر للتصدير والاستيراد " التابعة للقابضة للسياحة والفنادق والتجارة، بتعيين الخبير الاقتصادى الدكتور وائل يوسف رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا، قادما من منصب العضو المنتدب للقابضة للصناعات المعدنية لدفع مشروع جسور مجددا، لا سيما فى ظل الاهتمام الكبير من الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بمشروع جسور التجارة.. تعرف على التفاصيل.

1 – بدأ المشروع انطلاقا من خط ملاحى يربط بين ميناء السخنة وميناء مومباسا من خلال الشكل الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، تحت شعار "نعبر العالم" تعرف على تفاصيل جديدة حول المشروع.

 2 - تم وضع نموذج عمل جديد يقوم على الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجتسية للمتعاملين فى التجارة الخارجية.

3 – يسعى الرئيس التنفيذى الجديد الدكتور وائل يوسف، للتركيز على تشجيع صغار المنتجين على تصدير منتجاتهم.

4 - تم تطوير منصة إلكترونية تحتوى على كتالوج إلكترونى لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها.

5 - تم توفير خدمات نقل ولوجستيات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

 6 - تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة لتشمل ليس فقط القارة الأفريقية بل مختلف الأسواق العالمية، ليتم فتح 16 مركزًا خارجيًا بينها 2 فى شرق أفريقيا.

 7 - تم اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة فى دولة المركز والدول المحيطة بها (ما يقرب من 40 دولة).


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