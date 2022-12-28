ضبط شخص لقيامه بسرقة أسلاك نحاسية من شركة فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان ب مديرية أمن القاهرة من (حارس بإحدى الشركات) باكتشافه سرقة (كمية من الأسلاك النحاسية "خردة") من داخل الشركة محل عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفينة الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "التسلق"، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها، وأضاف بأنه كان فى سبيله للتصرف فى المضبوطات بالبيع لأحد تجار الخردة المتجولين، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.