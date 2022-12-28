ضبط المتهمين فى مشاجرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أطراف مشاجرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من: طرف أول 3 أشخاص (عامل خردة "بحوزته فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار - شقيقيه"أحدهما مصاب بجروح بالوجه ، والآخير مصاب برش خرطوش وجرح قطعى") ، وطرف ثان شخصين ("بحوزته أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) جميعهم مقيمون دائرة القسم.

بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة النارية المُضبوطة.. نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.