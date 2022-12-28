صحة كفر الشيخ تبحث خطة العمل والقوافل خلال عام 2023 وانجازات 2022

وتم خلال الاجتماع عرض ملفات وإنجازات كل الإدارات والمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وما تم تنفيذه خلال عام 2022، ووجهت وكيلة الوزارة بالمحافظة، الشكر للعاملين بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة، وأعربت عن مدى سعادتها البالغة لوجودها ضمن هذه النخبة المتميزة التي تعتبرها خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.

وحثت وكيلة الوزارة، الجميع على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى آن ما يقدمونه من خدمة فهذا يعتبر واجبا عليهم تجاه وطنهم وأهاليهم في محافظة كفر الشيخ، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع لمناقشة العديد من الملفات وإعادة توزيع المهام والمسؤوليات للتأكد من تقديم خدمة طبية مرضية للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافحة العدوى بالمنشآت الصحية.

وناقشت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، خطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بها، وعمل الفرق الثابتة والمتحركة بالإدارات الصحية بالمحافظة، و القوافل العلاجية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومؤشرات أداء مختلف خدماتها الطبية، وحالة شبكات الغازات، وتأكد من صيانتها بصورة منتظمة وتوافر الأكسجين الكافي للمرضى، والتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية في مخازن المستشفيات.



الحضور في اجتماع مديرية الصحة



الحضور في الاجتماع بصحة كفر الشيخ



الحضور في الاجتماع



جانب من الحضور



قيادات صحة كفر الشيخ