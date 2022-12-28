اليوم السابع
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صحة كفر الشيخ تبحث خطة العمل والقوافل خلال عام 2023 وانجازات 2022

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:11 م
صحة كفر الشيخ تبحث خطة العمل والقوافل خلال عام 2023 وانجازات 2022 الحضور في الاجتماع بصحة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، ومديري الإدارات الصحية، والمستشفيات العامة والمركزية، والمراكز الطبية بالمحافظة، اجتماعًا موسعًا، لبحث خطة العمل والقوافل الطبية خلال عام 2023 القادم للنهوض بالخدمات العلاجية لصالح المرضى من أبناء المحافظة.

وتم خلال الاجتماع عرض ملفات وإنجازات كل الإدارات والمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وما تم تنفيذه خلال عام 2022، ووجهت وكيلة الوزارة بالمحافظة، الشكر للعاملين بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة، وأعربت عن مدى سعادتها البالغة لوجودها ضمن هذه النخبة المتميزة التي تعتبرها خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.

وحثت وكيلة الوزارة، الجميع على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى آن ما يقدمونه من خدمة فهذا يعتبر واجبا عليهم تجاه وطنهم وأهاليهم في محافظة كفر الشيخ، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع لمناقشة العديد من الملفات وإعادة  توزيع المهام والمسؤوليات للتأكد من تقديم خدمة طبية مرضية للمواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافحة العدوى بالمنشآت الصحية.

وناقشت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، خطة عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بها، وعمل الفرق الثابتة والمتحركة بالإدارات الصحية بالمحافظة، و القوافل العلاجية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومؤشرات أداء مختلف خدماتها الطبية، وحالة شبكات الغازات، وتأكد من صيانتها بصورة منتظمة وتوافر الأكسجين الكافي للمرضى، والتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية في مخازن المستشفيات.

الحضور في اجتماع مديرية الصحة
الحضور في اجتماع مديرية الصحة

 

الحضور في الاجتماع بصحة كفر الشيخ
الحضور في الاجتماع بصحة كفر الشيخ

 

الحضور في الاجتماع
الحضور في الاجتماع

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

قيادات صحة كفر الشيخ
قيادات صحة كفر الشيخ

 

مناقشة خطة العمل بمديرية الصحة لعام 2023
مناقشة خطة العمل بمديرية الصحة لعام 2023

 


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