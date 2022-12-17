"العلاج الحر" بالدقهلية توصى بغلق عدد من المنشآت الطبية الخاصة فى طلخا

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت إدارة العلاج الحر، التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات موسعة خلال الأسبوع الماضى على عدد من المنشآت الطبية "الخاصة" حيث تم المرور على عدد من العيادات، والمراكز الطبية والمستشفيات، للتأكد من الاشتراطات الصحية وضبط المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 101 منشآة طبية ، تشمل 44عيادة خاصة، و7 مستشفيات وعيادات تخصصية، فضلاً عن 31 مركزاً طبياً ومعملين، من بينها 11 مركزاً ومعملاً غير مرخصين.

وأضاف فؤاد، أن إدارة العلاج الحر كثفت حملاتها على مركز ومدينة طلخا بالمرور الدورى على 5 عيادات طبية مرخصة، ومعملين للتحاليل الطبية فضلاً عن تفقد مركز نساء و توليد مرخص بطلخا، وذلك بالاشتراك مع إدارة مكافحه العدوي بالمديرية، مؤكداً حرص صحة الدقهلية على الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

وجاء بيان نتيجة حملة العلاج الحر على مركز طلخا، تنفيذ قرار غلق اداري رقم 160لسنة 2022 بالغلق الاداري لعدد 4 عيادات طبية في بطره، والمرور علي معمل تحاليل طبية بمنشاة البدوي تم رفضه من الادارة المركزية للمعامل و تبين أنه تم تغيير النشاط، إضافة إلى قرار توصية بالغلق الإداري لمجمع عيادات طبية بميت عنتر غير مرخص، وغلق إداري لعدد 2 عيادة طبية غير مرخصة في بطرة.