وأشار إلى أن المبادرة تقدم من خلال تحديد مواقع ومسارات وفريق عمل يقومون بخدمة هذه الفئة وتسهل في تحقيق أهداف الإدارة بما يكفل للأشخاص سلامة الوصول السليم والميسر والتعامل الأمثل للفئة المستهدفة وتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.