روسيا: الطاقة النووية أولوية فى التعاون مع أوزبكستان

قال السفير الروسي لدى أوزبكستان أوليج مالجينوف اليوم الأربعاء إن الطاقة النووية يمكن أن تصبح مجالًا ذا أولوية للتعاون بين روسيا وأوزبكستان.
وأضاف مالجينوف في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- أن "المجال الرئيسي للتعاون الثنائي، بالطبع، يمكن أن يكون التفاعل في الطاقة النووية وبناء محطات طاقة نووية روسية التصميم في أوزبكستان".
وتابع أن شركة روساتوم [النووية] الحكومية الروسية تعمل مع ووكالة اوزاتوم على مسودة عقد عام لبناء محطة للطاقة النووية، وحدد مالجينوف أن محطة الطاقة النووية ستوفر حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.
وشدد السفير على أنه "إلى جانب ذلك، سيتم توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل جديدة في أوزبكستان أثناء بناء وتشغيل المحطة". وأشار إلى أن روساتوم تخطط لإشراك شركات البناء المحلية وموردي المواد والمعدات في المشروع.
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