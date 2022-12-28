اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:50 م
أكرم القصاص
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روسيا: الطاقة النووية أولوية فى التعاون مع أوزبكستان

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:00 م
روسيا: الطاقة النووية أولوية فى التعاون مع أوزبكستان روسيا - أرشيفية
وكالات

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قال السفير الروسي لدى أوزبكستان أوليج مالجينوف اليوم الأربعاء إن الطاقة النووية يمكن أن تصبح مجالًا ذا أولوية للتعاون بين روسيا وأوزبكستان.


وأضاف مالجينوف في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- أن "المجال الرئيسي للتعاون الثنائي، بالطبع، يمكن أن يكون التفاعل في الطاقة النووية وبناء محطات طاقة نووية روسية التصميم في أوزبكستان".


وتابع أن شركة روساتوم [النووية] الحكومية الروسية تعمل مع ووكالة اوزاتوم على مسودة عقد عام لبناء محطة للطاقة النووية، وحدد مالجينوف أن محطة الطاقة النووية ستوفر حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.


وشدد السفير على أنه "إلى جانب ذلك، سيتم توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل جديدة في أوزبكستان أثناء بناء وتشغيل المحطة". وأشار إلى أن روساتوم تخطط لإشراك شركات البناء المحلية وموردي المواد والمعدات في المشروع.


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الطاقة النووية

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روسيا وأوزبكستان



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