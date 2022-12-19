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بوتين: ندعم مشاريع الطاقة النووية السلمية بمينسك

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:15 م
بوتين: ندعم مشاريع الطاقة النووية السلمية بمينسك بوتين
كتب أحمد عرفة

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عقد كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي بمينسك، حيث قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: ندعم مشاريع الطاقة النووية السلمية بمينسك.

وأضاف فلاديمير بوتين: سنعمل مع بيلاروسيا على تطوير أسلحة جديدة، متابعا: سنعمل مع بيلاروسيا على تطوير معدات وأسلحة جديدة.

وتابع الرئيس الروسي: الإجراءات التنسيقية مع بيلاروسيا مهمة في ظل التوترات على الحدود، مستطردا نقوم بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.

وقال الرئيس الروسي: نعمل على تعزيز مشاريع الطاقة النووية السلمية في بيلاروسيا، متابعا: نقوم بتوفير النفط والغاز لبيلاروسيا بشروط جيدة لدعم اقتصادها.

وأضاف الرئيس الروسي: نعمل على بناء دولة الاتحاد مع بيلاروسيا، موضحا أن التبادلات التجارية ارتفعت بشكل كبير مع بيلاروسيا خلال الأشهر الماضية.

 


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