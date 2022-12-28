رئيس الوزراء: نتابع استعدادات افتتاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، اللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار؛ لمتابعة استعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء، إلى الاهتمام والمتابعة الدورية التي تٌوليها الدولة لاستعدادات افتتاح وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هناك تكليفاً اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الافتتاح متضمناً لفعالية يٌقيمها أبناؤنا "القادرون باختلاف".

وأكد مدبولي ضرورة أن تكون إدارة هذه المدينة على أعلى مستوى من الاحترافية في نظم الإدارة والتشغيل، وخاصة أنها صرح كبير يضم عدداً من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمعارض الفنية لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها، بالإضافة إلى احتواء المدنية على قاعة احتفالات كبرى مجهزة بأحدث التقنيات، ومتحف.

هذا وتناول اللقاء مناقشة عدد من أفكار ومعايير اختيار مجلس الأمناء، وكذا مجلس إدارة المدينة، تمهيدا للاختيار، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم الاعلان عن الشركة التى ستتولى أعمال التشغيل والصيانة قريبا.