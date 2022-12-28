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رئيس الوزراء يستعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيدا لإعلانها

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 04:07 م
رئيس الوزراء يستعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيدا لإعلانها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيدا لإعلانها، والتجهيز للإعلان عن مسابقات جديدة.

التنظيم والادارة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

مسابقات التعيين

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