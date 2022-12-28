رئيس الوزراء يستعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيدا لإعلانها

التقي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيدا لإعلانها، والتجهيز للإعلان عن مسابقات جديدة.
رئيس الوزراء يستعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيدا لإعلانهاالأربعاء، 28 ديسمبر 2022 04:07 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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