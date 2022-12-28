حملات بمدن كفر الشيخ على الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والمنافذ، التي شهدتها مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تنفيذا للتكليفات المشددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم، والمتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك بالتوازى مع فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين.

أشرف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عل حملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الجهود عن تحرير 9 محاضر للمخالفين، لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية .

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على الاسواق، بالتنسيق مع الجهات المعينة، من حماية المستهلك، وإدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى تموين الإدارة من مأموري الضبط القضائي والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات، وتمكنت الحملة من 17 مخالفة بالمدينة والقرى. وتم التأكد من توافر السلع الغذائية.

وقام ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بجولة تفقدية بالمحلات التجارية بالسوق العمومي بمدينة مطوبس، لمتابعة ضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة وبيان الأسعار موضحا بالسلع المعروضة لدى كل تاجر، مشدداً على عدم المساس والتلاعب بالأسعار واستمرار عمل الحملات اليومية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار وذلك لحماية المستهلك.

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة، وإعدام 10 كيلو أطعمة للتغيير في الخواص الطبيعية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على الحملات التموينية على الاسواق، بالتعاون مع الجهات المعنية من إدارات الصحة والتموين والبيطرى، للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، وإعلان أسعار السلع، ومدي صلاحية السلع سواء المعروضة أو الموجودة بالمخازن، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



الحملات بدسوق



تفقد المحال التجارية بمطوبس



جانب من تحرير المخالفات ببلطيم



حملات على الاسواق ببلطيم



حملات على الاسواق ببيلا



متابعة الاسواق بمطوبس



متابعة تاريخ الانتاج



متابعة توفير السلع الغذائية بدسوق



متابعة توفير السلع ببيلا