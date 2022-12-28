الرئيس السيسي يدعو قادرون باختلاف لافتتاح قاعة فنية بالعاصمة الإدارية

كتب سمير حسنى

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان القدير محمود حميدة عن دوره في مسرحية، حيث كان رافضا مشاركة طلاب المدرسة في أعمال فنية، قائلا: " يا أستاذ محمود هي مش ناقصة أنك تعادي الفن كمان".

قال الرئيس خلال حفل قادرون باختلاف: "اسمحولى متمشوش من فضلكم انتظروا بشكركم جميعا ..حاجة جميلة جدا ودخلتم البهجة علينا كلنا ومصر واللى بيتفرج علينا بره مصر".

وأضاف الرئيس: "بشكركم وبشكل عام كل من ساهم في العمل ده.. وبنتفرج على الأصوات الجميلة اللى احنا سمعناها ..هو ده المثل اللى احنا بنقدمه للناس علشان تاخد بالها".

أكمل الرئيس: "بشكركم كلكم .. التحية والتقدير ليكم جميعا لهنا واستاذ حسين ومحمود وبدعوكم للعاصمة الإدارية الجديد.. عاملين فيها مدينة للثقافة والفنون وفيها قاعة جميلة لم تفتتح.. أتصور المفروض ما نخشش القاعة دى إلا بيكم.. الاحتفال ده أنتم إن شاء الله تفرجوا الدنيا كلها على مصر.. متشكر جدا".