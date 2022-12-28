اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يدعو قادرون باختلاف لافتتاح قاعة فنية بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:05 م
الرئيس السيسي يدعو قادرون باختلاف لافتتاح قاعة فنية بالعاصمة الإدارية الرئيس السيسى يتوسط المشاركين فى الحفل
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنان القدير محمود حميدة عن دوره في مسرحية، حيث كان رافضا مشاركة طلاب المدرسة في أعمال فنية، قائلا: " يا أستاذ محمود هي مش ناقصة أنك تعادي الفن كمان".

قال الرئيس خلال حفل قادرون باختلاف: "اسمحولى متمشوش من فضلكم انتظروا بشكركم جميعا ..حاجة جميلة جدا ودخلتم البهجة علينا كلنا ومصر واللى بيتفرج علينا بره مصر".

وأضاف الرئيس: "بشكركم وبشكل عام كل من ساهم في العمل ده.. وبنتفرج على الأصوات الجميلة اللى احنا سمعناها ..هو ده المثل اللى احنا بنقدمه للناس علشان تاخد بالها".

أكمل الرئيس: "بشكركم كلكم .. التحية والتقدير ليكم جميعا لهنا واستاذ حسين ومحمود وبدعوكم للعاصمة الإدارية الجديد.. عاملين فيها مدينة للثقافة والفنون وفيها قاعة جميلة لم تفتتح.. أتصور المفروض ما نخشش القاعة دى إلا بيكم.. الاحتفال ده أنتم إن شاء الله تفرجوا الدنيا كلها على مصر.. متشكر جدا".


السيسي

السيسى

قادرون باختلاف

احتفالية قادرون باختلاف

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أصحاب الهمم

حفل قادرون باختلاف



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي مهنئا الفنان حسين الجسمى بعقد قرانه: "ألف مبروك"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:39 م

الرئيس السيسي يلتقط صورا تذكارية مع المشاركين فى حفل "قادرون باختلاف"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:33 م

الرئيس السيسي:"والله السعيد اللى هيقدر يقف جنب القادرون باختلاف"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:24 م

الرئيس السيسي لـ"قادرون باختلاف": كنت بحب مادة التاريخ بتخليك تعيش زمنين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:13 م

الرئيس السيسي: الدستور والقوانين حصن "القادرون باختلاف"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة