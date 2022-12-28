توصيل المياه لـ654 أسرة بقرية الكويت فى أبو مناع غرب قنا

قنا صابر سعيد

تتابع الوحدة المحلية لمجلس قروى أبو مناع غرب دشنا في محافظة قنا، أعمال توصيل مياه الشرب النظيفة، إلى قرية الكويت، وذلك لحل أزمة نقص المياه.

وأوضح حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، أن الوحدة المحلية، تتابع أعمال توصيل خطوط مياه الشرب النظيفة، لمنازل قرية الكويت بطول 4500 متراً.

ولفت رئيس الوحدة المحلية إلى أن توصيل تلك الخطوط سيقضى على أزمة نقص المياه بقرية الكويت، من خلال تحديد الكروكي لنجع عبدالقادر، حتى العمل على إنهاء شكاوى المواطنين من النقص الدائم للمياه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية بتوصيل المياه الصالحة للشرب بكامل قوتها للمنازل.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أن تركيب خطوط المياه بالتنسيق ودعم من مؤسسة صناع الخير والتحالف الوطني، لدعم القرى الأكثر احتياجا، بعد مكاتبات وتنسيق حتى الوصول إلى تلك الخطوة الهامة لتوصيل خطوط المياه.

وأكد جيلانى على أن خطوط المياه سوف تخدم 654 أسرة من أهالي القرية، وذلك بعد عمل اجتماع بين مسؤولي الوحدة المحلية، وفني المياه، وتحديد تكلفة المواد الخام، وتنفيذ الخط، بداية من خط المزرعة القديم، مارا بشوارع القرية إلى نهايتها بخط 6 بوصة، وفقًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مدينة دشنا.