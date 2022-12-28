تعرف على دليل الإجازات الرسمية فى السنة وفقا لقانون العمل

كتبت – مرام محمد

منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العاملين المخاطبين بأحكامه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد، وذلك على النحو الآتي:

-اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

-اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي الشريف).

-اليومان الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).

-الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى).

-اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).

-اليوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة وثورة يناير).

-يوم شم النسيم.

-اليوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء).

-اليوم الأول من مايو (عيد العمال).

-اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).

-اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).