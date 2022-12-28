تعرف على أهم 3 قطع أثرية قبطية فى متحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

عرض متحف آثار الغردقة، 3 قطع أثرية قبطية مميزة من مقتنيات متحف الغردقة، معروضة داخل منطقة عرض القطع التى تعود للعصر القبطى بالمتحف، تعرف عليها:

القطعة الأولي: هى قطعة نسيج من الكتان والصوفية عليها رسوم تمثل السيدة العذراء تحمل السيد المسيح حوله الملائكة.

والقطعة الثانية: هى أيقونة القديس نيقولاوس، من الخشب الملون، أشهر القديسين سواء فى الشرق أو الغرب، ويعرف بلقب سانتا كلوز.

القطعة الثالثة: هى صليب احتفالات ويستخدم فى الاحتفالات حيث يتم تركيبه بداخل صليب أكبر أو يوضع كحلية على كرسى البطريرك.

يذكر أن يضم متحف آثار الغردقة أكثر من 2500 قطعة أثرية متنوعة، تعود للعصور المختلفة، منها الفرعونية، والرومانية، والقبطية والإسلامية، والعصر الحديث، هناك عدة قطع من بين القطع المعروضة فى المتحف معروفة ويأتى الكثير من السياح والمهتمين بالآثار والمتاحف بالزيارة خصيصة للتعرف أكثر عليها من بينها تمثال ميريت امون الفرعونية، بينما هناك عدد من القطع الأثرية لا تقل فى جمالها عن القطع الأخرى المعروضة تعود للعصور الرومانية والقبطية وكذلك العصر الحديث.

أيقونة القديس نيقولاوس



صليب احتفالات